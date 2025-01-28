Продати долар можна в середньому за курсом 41,80 грн, євро – 43,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 28 січня, зріс на 3 копійки і в середньому становить 42,40 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 8 копійок і складає 44,48 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,80 грн за євро.

Який зараз курс в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці зросла до 42,27 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,22 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,45 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

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Скільки стоїть 1 біткоїн в гривнях

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 28 січня, складає 102 850,70 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 350 870,55 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 28 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,95 грн/дол., тобто гривня незначно послабилася –на 2 копійки. Офіційний курс євро встановлений на рівні 44,15 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 23 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН зазначав, що курс валют в Україні в лютому може бути мінливим, проте банкір переконаний, що долар буде перебувати в межах 42-42,4 гривні.

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