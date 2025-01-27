Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,15 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 28 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,95 грн/дол., тобто гривня незначно послабилася –на 2 копійки.

Щодо європейської валюти гривня більш суттєво послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 44,15 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 23 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,97/42,00 грн/дол., євро – 44,12/44,13 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив до 42,15 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 42,15 грн. Курс готівкового євро складав 44,35 грн/євро, а курс продажу - 44,12 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 27 січня знизився на 10 копійок і становив 42,20 грн за долар. Курс євро в банку, в свою чергу, подорожчав на 15 копійок і складав 44,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,60 грн, а євро – за курсом 43,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що курс валют в Україні в лютому може бути мінливим, але він вважає, що долар буде в межах 42-42,4 гривні.

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