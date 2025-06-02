Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро – 46,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 2 червня, залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,73 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 14 копійок і складає 47,59 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,80 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,38 грн/євро, а курс продажу - 47,18 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 2 червня, складає 105 137 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 351 580 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 2 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,07 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 27 копійок.

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