Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,07 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,07 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 27 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,53/41,56 грн/дол., а євро - 47,10/47,12 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 30 травня знизився на 8 копійок і становив 41,72 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складає 47,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 46,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара в банках України сьогодні подешевшав на 5 копійок і в середньому становив 41,73 гривні за долар. Продати ж американську валюту можна було за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні 20 травня зріс на 5 копійок і складав 47,45 гривні за євро, а продавали європейську валюту за курсом 46,70 гривні за євро.

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