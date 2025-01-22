Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 22 січня, не змінився і в середньому становить 42,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який сьогодні курс долара в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці впала до 42,42 грн/дол., а продати долар можна за 42,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,24 грн/євро, курс продажу - 44,03 грн/євро.

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Скільки буде коштувати 1 біткоїн у гривнях

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 22 січня, складає 105 132,00 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 406 071,74 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 22 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,17 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку. Курс гривні до євро було встановлено на рівні 43,64 грн/євро.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,80 до 43,00 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 42,00 до 43,00 грн/дол.

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