Катерина Жирій

Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 22 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,17 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,64 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,15/42,18 грн/дол., євро – 43,63/43,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці зросла до 42,63 грн/дол., а продати долар можна за 42,60 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,32 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 21 січня залишився на попередньому рівні і становить 42,65 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,20 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,05 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Аналітики зазначили, що минулого тижня інтервенції НБУ на валютному ринку залишилися майже незмінними та перевищили 1 мільярд долара. Це сприяло помірному посиленню гривні минулого тижня.

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