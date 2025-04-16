Продати долар можна в середньому за курсом 40,75 грн, а євро – 46,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 16 квітня, знизився на 15 копійок і в середньому становить 41,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 30 копійок і складає 47,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,20 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 40,89 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 46,70 грн/євро, а курс продажу - 46,40 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 16 квітня, складає 83 660 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 448 200 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 16 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,18 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 46,61 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 42 копійки.

Аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що наразі гривня залишається на 1,5% міцнішою, ніж на початку року. Незначне ослаблення, що спостерігалося минулого тижня, навряд чи свідчить про перехід НБУ до поступового ослаблення курсу гривні.

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