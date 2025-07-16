Продати долар можна в середньому за курсом 41,55 грн, а євро – 48,43 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 16 липня, знизився на 3 копійки і складає 42,02 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 14 копійок і складає 49,14 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,43 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,73 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,10 грн/євро, а курс продажу - 48,81 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 16 липня, складає 118 198 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 975 372 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 16 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 гривні за долар, тобто українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,80 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 10 копійок.

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