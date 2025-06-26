Продати долар можна в середньому за курсом 41,33 грн, а євро – 48,15 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 26 червня, подешевшав на 18 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,33 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 4 копійки і складає 48,94 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,15 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,88 грн/євро, а курс продажу - 48,60 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 26 червня, складає 107 796 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 456 750 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 26 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, євро відійшов від чергового історичного максимуму. Офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,32 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 19 копійок.

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