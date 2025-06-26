Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 26 червня, подешевшав на 18 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,33 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 4 копійки і складає 48,94 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,15 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,88 грн/євро, а курс продажу - 48,60 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 26 червня, складає 107 796 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 456 750 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
Нацбанк встановив 26 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, євро відійшов від чергового історичного максимуму. Офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,32 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 19 копійок.