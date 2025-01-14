Продати долар можна в середньому за курсом 42,25 грн, євро – 43,23 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 14 січня залишився на попередньому рівні і в середньому становить 43,00 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,25 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 6 копійок і становить 44,17 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,23 грн за євро.

Який сьогодні курс долара у Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,01 грн/дол., а продати долар можна за 42,95 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,27 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 14 січня, складає 95 605,21 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 024 975,77 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 14 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,13 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 44 копійки.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. змінили свої прогнози щодо курсу долара. Вони очікують, що долар зросте приблизно на 5% у найближчий рік на тлі введення нових мит і подальшого зростання економіки США.

Вас також можуть зацікавити новини: