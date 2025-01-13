Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 14 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня більш відчутно посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,13 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 44 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,37/42,41 грн/дол., євро – 43,24/43,27 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 13 січня не змінився і становить 42,98 грн за долар. Курс євро знизився на 5 копійок і складає 44,50 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,38 грн, а євро – за курсом 43,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Долар досяг дворічного максимуму щодо основних валют. 13 січня євро знизився на 0,6% до 1,0187 долара. Видання Financial Times пише, що індекс долара, який відстежує курс американської валюти щодо кошика основних валют, досяг найвищого рівня з листопада 2022 року.

Крім того, аналітики Goldman Sachs Group Inc. змінили свої прогнози щодо долара. Сильна економіка США та ймовірне підвищення мит може уповільнити пом'якшення грошово-кредитної політики.

Вас також можуть зацікавити новини: