Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, євро - 43,28 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 20 січня, знизився на 8 копійок і в середньому становить 42,60 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 44,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,28 грн за євро.

Який курс долара сьогодні в Києві

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 42,60 грн/дол., а продати долар можна за 42,50 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,15 грн/євро, курс продажу - 43,95 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 20 січня, складає 107 682,80 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 543 362,32 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

НБУ на 20 січня встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 42,13 грн/дол. Таким чином гривня зміцнилася на 4 копійки. А офіційний курс євро на понеділок було встановлено на рівні 43,37 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що на засіданні монетарного комітету НБУ регулятор може збільшити облікову ставку до 14%, відповідно ситуація на валютному ринку може набути ознак тимчасового спокою.

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