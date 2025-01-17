Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,37 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 20 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,13 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, трохи послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,37 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,08/42,11 грн/дол., євро - 43,30/43,31 грн/євро.

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Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 17 січня, знизився на 10 копійок і становить 42,70 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 44,15 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,10 грн, євро - за курсом 43,15 грн за одиницю іноземної валюти.

За сприятливих воєнних та економічних обставин прив’язка гривні до євро може статися не раніше 2028 року. Таку думку висловив голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. За його словами, наразі відмови від долара США, як курсоутворювальної валюти, не станеться.

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