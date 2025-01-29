Продати долар можна в середньому за курсом 41,75 грн, євро – 43,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 29 січня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,35 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,75 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 18 копійок і складає 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,80 грн за євро.

Який сьогодні курс долара в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 42,18 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,10 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 29 січня, складає 102 838,40 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 324 046,96 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 29 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,02 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,78 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 37 копійок.

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