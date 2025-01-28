Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,78 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 29 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,02 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,78 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 37 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,05/42,08 грн/дол., євро – 43,81/43,83 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні склав до 42,27 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,22 грн. Курс готівкового євро склав 44,45 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 28 січня зріс на 10 копійок і становить 42,30 грн за долар. Курс євро, в свою чергу, подорожчав на 15 копійок і складає 44,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,70 грн, євро – за курсом 43,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначав, що курс валют в Україні в лютому може бути мінливим, проте банкір переконаний, що долар буде перебувати в межах 42-42,4 гривні.

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