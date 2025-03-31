Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 31 березня, знизився на 2 копійки і в середньому становить 41,78 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,18 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 7 копійок і складає 45,17 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,60 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,46 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,35 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,20 грн/євро, а курс продажу - 45,00 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 31 березня, складає 83 825 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 483 404 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
НБУ встановив на 31 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,48 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 44,75 гривні за один євро.