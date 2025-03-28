Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,75 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 31 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,48 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 44,75 грн за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,47/41,50 грн/дол., а євро – 44,71/44,73 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 28 березня, знизився на 4 копійки і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і складає 45,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,55 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 28 березня, подешевшав на 10 копійок і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку знизився на 15 копійок і складає 45,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 44,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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