Продати долар можна в середньому за курсом 41,23 грн, а євро – 47,03 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 3 червня, подорожчав на 10 копійок і в середньому становить 41,83 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 26 копійок і складає 47,85 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,03 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,55 грн/євро, а курс продажу - 47,36 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 3 червня, складає 105 394 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 381 700 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 3 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,62 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,50 грн за один євро, тобто гривня втратила 43 копійки.

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