Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 3 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,62 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,50 грн за один євро, тобто гривня втратила 43 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,66/41,69 грн/дол., а євро - 47,56/47,58 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 2 червня зріс на 8 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 47,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро - за курсом 46,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс валют в Україні зараз відносно стабільний. Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає гривню наразі найприбутковішим і найдоступнішим інвестиційним інструментом, і така ситуація збережеться до осені, а може й до кінця року. Він радить продати частину валютної готівки і вкластися в ОВДП.

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