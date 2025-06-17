Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро – 47,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 17 червня, подорожчав на 5 копійок і в середньому становить 41,75 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 15 копійок і складає 48,45 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,70 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,39 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,35 грн/євро, а курс продажу - 48,20 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 17 червня, складає 106 762 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 436 574 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 17 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 48,07 грн за один євро, тобто гривня втратила 38 копійок.

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