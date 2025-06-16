Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,07 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 17 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 48,07 грн за один євро, тобто гривня втратила 38 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,57/41,60 грн/дол., а євро - 48,11/48,14 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 16 червня знизився на 3 копійки і становить 41,65 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складає 48,25 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а європейську - за курсом 47,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України 16 червня подешевшав на 3 копійки і в середньому становив 41,70 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні подорожчав на 2 копійки і складав 48,30 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 47,60 гривні за євро.

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