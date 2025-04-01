Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 44,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 1 квітня, знизився на 4 копійки і в середньому становить 41,74 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і складає 45,20 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,60 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,40 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,10 грн/євро, а курс продажу - 44,90 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 1 квітня, складає 83 448 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 451 652 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк України встановив на 1 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,42 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 44,83 гривні за один євро, тобто гривня втратила 8 копійок.

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