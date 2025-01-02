Продати долар можна в середньому за курсом 41,85 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 2 січня, не змінився і в середньому становить 42,45 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,85 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,46 грн/дол., а продати долар можна за 42,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,38 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 2 січня, складає 95 825,63 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 025 860 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У 2025 році курс гривні залишатиметься загалом стабільним, хоча дефіцит іноземної валюти у фінансовій системі залишається суттєвим, розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

Пишний наголосив, що НБУ не дає прогнозів по курсу, і зауважив, що закладений у державному бюджеті курс у 45 гривень за долар "не є для Національного банку ціллю і ніколи не був".

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