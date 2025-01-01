Головною метою Нацбанку є стабільність валютного курсу.

У 2025 році курс гривні залишатиметься загалом стабільним, хоча дефіцит іноземної валюти у фінансовій системі залишається суттєвим. Про це в інтерв’ю телеканалу "Ми - Україна" розповів голова Нацбанку України Андрій Пишний.

Він відмовився спрогнозувати валютний курс на 2025-й рік, тому що "НБУ не дає прогнозів по курсу", і зауважив, що закладений у державному бюджеті курс у 45 гривень за долар "не є для Національного банку цілю і ніколи не був".

Пишний наголосив, що метою Нацбанку є стійкість валютного ринку в режимі "максимально ринкових механізмів попиту і пропозиції". Саме тому, за його словами, восени 2023 року НБУ відмовився від фіксованого курсу, запровадженого через повномасштабне російське вторгнення, і перейшов до "керованої гнучкості" курсу.

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"Так, ми розуміємо що на ринку присутній суттєвий структурний дефіцит. І ми його покриваємо згладжуючи надмірні коливання. Але перехід до керованої гнучкості дозволив Національному банку повернути поступово в режим функціонування валютного ринку вплив таких речей як попит і пропозиція", - сказав очільник НБУ.

За його словами, сьогодні валютний курс визначається фактичним станом української економіки.

"Для нас було важливо щоби курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора, і це наразі відбувається", – додав він.

Пишний наголосив, що НБУ залишається активним гравцем на валютному ринку і за необхідності здійснює валютні інтервенції, покриваючи структурний дефіцит. За його словами, такі дії не дозволяють гривні "полетіти в космос".

Ситуація на валютному ринку України: останні новини

Як писав УНІАН, в останній день минулого року готівковий курс долара до гривні в банках України зріс на 15 копійок і в середньому становив 42,45 грн за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 20 копійок і становив 44,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна було за курсом 43,70 грн за євро.

А на перший день 2025 року Національний банк України встановив курс гривні на рівні 42,03 до долара та 43,69 до євро. В обох випадках українська валюта трохи зміцнилася порівняно з попереднім днем.

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