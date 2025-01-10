Продати долар можна в середньому за курсом 42,20 грн, євро – 43,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 10 січня, зріс на 19 копійок і в середньому становить 42,99 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 44,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,55 грн за євро.

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,06 грн/дол., а продати долар можна за 42,95 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,50 грн/євро, курс продажу - 44,28 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 10 січня, складає 94 574,64 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 009 116,93 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 10 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,28 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар знову оновив історичний максимум.

Курс долара до гривні до кінця 2025 року сягне 45 гривень за одиницю американської валюти. Курсові зміни загалом становитимуть менше 10%, вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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