Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,56 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 10 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,28 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар знову оновив історичний максимум.

Щодо європейської валюти гривня також послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,56 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,33/42,36 грн/дол., а євро – 43,63/43,64 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 9 січня залишився на попередньому рівні і становить 42,80 грн за долар. Курс євро сьогодні також незмінний і складає 44,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,20 грн, євро – за курсом 43,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Наступного тижня головні побоювання за долю валютного ринку стосуватимуться насамперед готівкового ринку, і безліч психологічних чинників можуть підбурювати попит на валюту, розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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