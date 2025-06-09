Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 47,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 9 червня, подешевшав на 5 копійок і в середньому становить 41,70 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 47,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,00 гривень за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,42 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,35 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,65 грн/євро, а курс продажу - 47,47 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 9 червня, складає 105 680 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 376 650 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 9 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,27 грн за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

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