Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,27 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 9 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,27 грн за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,39/41,42 грн/дол., а євро - 47,26/47,28 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в банках України 6 червня подешевшав на 5 копійок і в середньому становить 41,75 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро знизився на 5 копійок і складає 47,75 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,10 гривні за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 6 червня знизився на 8 копійок і становить 41,67 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складає 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,07 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

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