Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 10 червня, подорожчав на 10 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 9 копійок і складає 47,79 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,10 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,46 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,67 грн/євро, а курс продажу - 47,53 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 10 червня, складає 109 569 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 552 690 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
НБУ встановив 10 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,37 грн за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.