Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,37 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 10 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,37 грн за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,54/41,57 грн/дол., а євро - 47,40/47,42 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 9 червня знизився на 8 копійок і становить 41,59 гривні за долар, а курс євро не змінився і складає 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,99 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,42 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 41,35 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 47,65 грн/євро, а курс продажу - 47,47 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок 9 червня складав 105 680 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 376 650 грн.

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