Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 45,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 25 вересня, знизився на 5 копійок – до 41,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 8 копійок і складає 46,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,90 грн за євро.

Який курс валют у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 12 копійок і складає 41,60 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,55 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 2 копійки і складає 46,57 грн/євро (курс продажу – 46,40 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 25 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 46,04 грн/євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,90 до 41,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,80 грн/дол., спрогнозував аналітик Олексій Козирєв.

Вас також можуть зацікавити новини: