Курс євро встановлено на рівні 46,04 грн.

Національний банк України встановив на середу, 25 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 46,04 грн/євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,30/41,32 грн/дол., євро – 45,99/46,00 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 1 копійку і складає 41,72 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 11 копійок і складає 46,55 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти – 46,40 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 24 вересня залишився на попередньому рівні і складає 41,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 46,60 грн за євро.

Эксперты дали украинцам советы, что делать с долларами и евро в столь сложный период перед принятием государственного бюджета на 2025 год - продавать или покупать валюту.

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