Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, євро – 43,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 20 лютого, зріс на 13 копійок і в середньому становить 42,08 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 43,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,30 грн за євро.

Який зараз курс в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці подорожчав до 41,94 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,85 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,90 грн/євро, курс продажу - 43,75 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 20 лютого, складає 96 942 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 045 080 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 20 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,68 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,47 грн за один євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,30 до 42,20 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,40 до 42,10 грн/дол.

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