Продати долар можна в середньому за курсом 41,75 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 30 грудня, зріс на 5 копійок і в середньому становить 42,30 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,75 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який курс долара у Києві сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за 42,30 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,40 грн/євро, курс продажу - 44,20 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 30 грудня, складає 93,684 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 936 414 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 30 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,94 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів УНІАН, що курс долара протягом 2025 року буде коливатися з періодами зростання та зниження, проте поступово гривня може послабитися до рівня у 46-47 грн/дол.

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