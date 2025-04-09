Продати долар можна в середньому за курсом 40,80 грн, а євро – 44,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 9 квітня, зріс на 10 копійок і в середньому становить 41,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 10 копійок і складає 45,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,95 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,95 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,70 грн/євро, а курс продажу - 45,35 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 9 квітня, складає 76 869 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 155 660 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 9 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,17 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, трохи посилила позиції. Офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,03 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

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