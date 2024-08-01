Продати долар можна в середньому за курсом 40,90 грн, євро – 44,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 1 серпня, зріс на 5 копійок і складає 41,40 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 5 копійок і складає 44,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,30 грн за євро.

Який курс на сьогодні у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 15 копійок і складає 45,00 грн/євро (курс продажу – 44,79 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 1 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,01 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,40 грн/євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

Курс долара в Україні 1 серпня в більшості кас банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 40,60 до 41,50 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,90 до 41,45 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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