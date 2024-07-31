Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,40 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 1 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,01 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також дещо зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,40 грн/євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,01/41,04 грн/дол., євро – 44,50/44,51 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 31 липня, не змінився і складає 41,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 44,95 грн за євро.

За останні сім робочих днів гривня подорожчала на 1,1%. За даними Центру економічної стратегії, ключовими факторами зміцнення гривні стали реструктуризація зобов’язань по зовнішньому боргу та продовження валютних інтервенцій НБУ.

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