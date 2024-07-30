Продати долар можна в середньому за курсом 40,90 грн, євро – 44,35 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 30 липня, знизився на 10 копійок і складає 41,40 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився одразу на 15 копійок і складає 45,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,35 грн за євро.

Який курс на сьогодні у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 15 копійок і складає 41,30 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,10 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 44,90 грн/євро (курс продажу – 44,61 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 29 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,05 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,41 грн/євро, тобто гривня зросла на 22 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що в серпні можуть бути сформовані нові валютні коридори допустимих коливань: 41-42 грн/дол. та 44-47 грн/євро, проте це не станеться зненацька, всі зміни будуть повільними і поступовими.

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