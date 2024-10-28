Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 44,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 28 жовтня, зріс на 2 копійки і складає 41,57 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 45,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,50 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку зріс на 3 копійки і складає 41,53 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,50 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 8 копійок і складає 45,18 грн/євро (курс продажу – 45,00 грн/євро).

Відео дня

Скільки коштує купити 1 біткоїн в доларах

Вартість біткоїна в доларах станом на сьогоднішній ранок складає 68 377 дол. У гривні ціна цієї криптовалюти сьогодні становить 2 831 870 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 28 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,31 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс щодо євро встановлений на рівні 44,71 грн/євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

В останні дні жовтня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах дії режиму "керованої гнучкості" - збережуться різновекторні незначні поточні зміни, а офіційний курс станом на початок листопада опиниться на позначці 41,3-41,5 грн/дол., розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Вас також можуть зацікавити новини: