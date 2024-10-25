Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,71 грн/євро.

Національний банк України (НБУ) встановив на понеділок, 28 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,31 грн/дол. Про це повідомляється на сайті регулятора. Таким чином, гривня знизилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабилася. Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,71 грн/євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,27/41,31 грн/дол., євро – 44,69/44,70 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара перед вихідними знизився на 1 копійку і становить 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,46 грн).

Курс готівкового євро в обмінниках не змінювався і складає 45,10 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

Курс долара в "ПриватБанку" у п’ятницю, 25 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 45,15 грн за євро.

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