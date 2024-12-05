Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 5 грудня, знизився на 4 копійки і в середньому становить 41,95 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,80 грн/дол., що на 3 копійки нижче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 2 копійки і складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 5 грудня, складає 102 522 дол., що стало рекордом за вартістю. У гривні її ціна сьогодні склала 4 264 314,39 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 5 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,70 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 41,25 до 42,10 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,35 до 42,00 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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