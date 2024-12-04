Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 5 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,70 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,64/41,67 грн/дол., євро – 43,68/43,70 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 4 грудня зріс на 5 копійок і становить 41,95 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 41,83 грн/дол., що на 2 копійки нижче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,78 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 2 копійки і складає 44,27 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

Аналітик Олексій Козирєв зазначив, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 41,25 до 42,10 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній - від 41,35 до 42,00 грн/дол.

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