Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 16 грудня, зріс на 3 копійки і в середньому становить 41,93 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився копійок і становить 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який курс долара сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,95 грн/дол., що на 15 копійок вище за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,90 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 18 копійок і складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,20 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 16 грудня, складає 104 864,00 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 356 488,95 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 16 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,61 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,74 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що з 16 до 22 грудня курс перебуватиме в межах 41,4 - 41,8 гривні за долар на міжбанку та 41,5 - 42 гривні за долар на готівковому ринку.

Таким чином, 100 доларів у гривнях до 22 грудня коштуватимуть українцям приблизно 4150 - 4200 гривень, а 1000 доларів у гривні обійдуться в 41500 - 42000 гривень.

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