Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,74 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 16 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,61 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,74 гривень за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,68/41,71 грн/дол., євро – 43,85/43,87 грн/євро.

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Курс валют в Україні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становила 41,80 грн/дол., що на 7 копійок нижче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 13 копійок і складає 44,17 грн/євро, курс продажу - 43,95 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 13 грудня, не змінився і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 44,30 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, а євро - за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

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