Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро – 46,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 19 травня, подорожчав на 6 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 46,85 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,10 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,43 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 46,75 грн/євро, а курс продажу - 46,55 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 19 травня, складає 102 386 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 4 255 680 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 19 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,50 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 46,45 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 7 копійок.

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