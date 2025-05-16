Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,45 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 19 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,50 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 46,45 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,52/41,55 грн/дол., а євро - 46,49/46,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 16 травня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку знизився на 10 копійок і складав 46,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 45,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

У валютних обмінниках України середня вартість долара вранці 16 травня становила 41,45 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 41,39 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 46,70 грн/євро, а курс продажу - 46,55 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 16 травня, складав 104 003 долари. У гривні її ціна була 4 316 450 грн.

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