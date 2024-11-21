Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 43,53 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 21 листопада, не змінився і в середньому становить 41,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 4 копійки і становить 44,11 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,53 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні у Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,60 грн/дол., що на 5 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,60 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 44,15 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

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Скільки буде коштувати 1 біткоїн у гривнях

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 21 листопада, складає 97 025,72 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 002 820,62 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 21 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,56 гривень за один євро. Таким чином, гривня зміцнилася одразу на 13 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара до 22 листопада в банках України буде в межах від 40,90 до 41,80 гривні, а в обмінниках - від 41,10 до 41,75 гривні, прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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