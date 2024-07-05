Продати долар можна в середньому за курсом 40,45 грн, євро – 43,65 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 5 липня, знизився на 10 копійок і складає 40,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінювався і складає 44,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,65 грн за євро.

Який зараз курс в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 6 копійок і складає 40,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,25 грн/євро (курс продажу – 44,11 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 5 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,55 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 21 копійку, порівняно з попереднім рекордним показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,78 грн/євро, тобто гривня зросла на 7 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Середина липня майже нічим не запам’ятається на валютному ринку, а коливання курсу долара відбуватиметься в рамках 40,4-40,7 грн. Такий прогноз у коментарі УНІАН озвучив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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