Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,78 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 5 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,55 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 21 копійку, порівняно з попереднім рекордним показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,78 грн/євро, тобто гривня зросла на 7 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,55/40,57 грн/дол., євро – 43,79/43,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 4 липня, залишився на попередньому рівні – 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,25 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 10 копійок і складає 40,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 44,20 грн/євро (курс продажу – 44,05 грн/євро).

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