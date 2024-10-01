Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 45,83 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 1 жовтня, зріс на 5 копійок – до 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні лишився незмінним і складає 46,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,83 грн за євро.

Який курс долара сьогодні в Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 7 копійок і складає 41,48 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 6 копійок і складає 46,39 грн/євро (курс продажу – 46,22 грн/євро).

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Нацбанк встановив на 1 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 46,15 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 20 копійок.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що купувати долари "під матрац" не має сенсу, тому що гроші мають приносити дохід. За його словами, гривневі депозити вже менш вигідні через зниження відсотків і можливе збільшення оподаткування прибутку, тому є сенс інвестувати в тримісячні гривневі ОВДП із дохідністю 15,5%.

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